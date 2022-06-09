Генерал отчитал полицейских за штраф главе ГИБДД Екатеринбурга

Один из генералов полиции Свердловской области отчитал подчиненных за подготовку операции против главы МРЭО ГИБДД полковника Игоря Заховаева, автомобиль которого разыскивали с той целью, чтобы оштрафовать за тонировку.
Как сообщает издание Ура.ру со ссылкой на собственный источник в ведомстве, генерал резко раскритиковал всю операцию и был удивлен назначенным штрафом силовику.
Напомним, что правоохранителя Игоря Заховаева с тонированным окнами своего авто Toyota Camry остановили на дороге в первый день лета. Для его поимки привлекались сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД региона.
В результате мужчину оштрафовали на 500 рублей и никаких более мер не применили.