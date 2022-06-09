Генерал отчитал полицейских за штраф главе ГИБДД Екатеринбурга

Генерал отчитал полицейских за штраф главе ГИБДД Екатеринбурга
Генерал отчитал полицейских за штраф главе ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 14:15ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Генерал МВД Екатеринбурга устроил разнос высокопоставленному силовику за штраф.

Один из генералов полиции Свердловской области отчитал подчиненных за подготовку операции против главы МРЭО ГИБДД полковника Игоря Заховаева, автомобиль которого разыскивали с той целью, чтобы оштрафовать за тонировку.

Как сообщает издание Ура.ру со ссылкой на собственный источник в ведомстве, генерал резко раскритиковал всю операцию и был удивлен назначенным штрафом силовику.

Напомним, что правоохранителя Игоря Заховаева с тонированным окнами своего авто Toyota Camry остановили на дороге в первый день лета. Для его поимки привлекались сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД региона.

В результате мужчину оштрафовали на 500 рублей и никаких более мер не применили.

Сюжеты:
Новости УрФО
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