Лифт с человеком внутри сорвался в доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Машинная, 46 сорвался лифт с человеком внутри. По словам местной жительницы, он пролетел два этажа.

Инцидент произошел ночью. Женщина ехала в лифте и услышала шум. В результате с шестого этажа она оказалась сразу на четвертом. Двери были заблокированы, а связи не было. Женщина звонила в звонок, кто-то отвечал, но ничего не было понятно. Дом имеет 29 этажей. Он сдан в эксплуатацию в 2015 году. Пассажирский лифт на вид тоже новый. Однако, по словам женщины, в нем уже застревали люди. Лифт, рассказывает женщина, постоянно ломается. Еще одна жительница рассказывает, что накануне застряла в том же лифте с сыном. Они зашли внутрь, сначала он дернулся и остановился, но почти сразу открылся и пассажиры вышли. То же самое произошло и в соседнем лифте. Управляющая домом заявила, что в курсе ситуации, но пока подробностей не знает. Она уверена, что такого не могло произойти, потому что лифт современный и сорваться не может. Она собирается обратиться в лифтовую компанию, пишет ЕАН.

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