Мусоровоз снес кроссовер посреди дороги в Екатеринбурге

Мусоровоз снес кроссовер посреди дороги в Екатеринбурге
Мусоровоз снес кроссовер посреди дороги в Екатеринбурге
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: "Инцидент Екатеринбург"
Мусоровоз врезался в кроссовер в Академическом районе Екатеринбурга. Происшествие случилось 8 июня на перекрестке улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина.

Удар был таким, что машину занесло и притормозил ее светофор. Кроссовер выехал из ряда, который предполагает движение направо. При этом для тех, кто планировал ехать прямо горел красный свет.

Водитель кроссовера заметил на дороге, что на него едет мусоровоз и попытался увернуться, но ничего не вышло. В результате машину отбросило в столб.

В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, ранее мужчина, который вышел из автомобиля в Екатеринбурге, тоже стал участником ДТП. Мужчина с травмами попал в больницу.

Сюжеты:
Новости УрФО
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