Новый приют для собак сгорел в Каменске-Уральском

Новый приют для собак сгорел в Каменске-Уральском
Новый приют для собак сгорел в Каменске-Уральском
Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: HuskyEkb
Вечером 8 июня в Каменске-Уральском сгорел новый приют для собак. Владельцы уже готовили его к открытию, но вдруг произошел пожар.

Первое, что я услышала от Насти, после слов «мы горим» — я больше не могу. Это ад. То чего мы боялись больше всего на свете — произошло, сообщила одна из владелиц приюта HuskyEkb.

Она рассказала, что открытие учреждения было запланировано через две недели, но теперь его придется отложить. Собаки во время пожара не пострадали.

Фото:HuskyEkb

Владельца предположила, что причиной пожара могло стать замыкание проводки, так как ее еще не везде успели заменить. Приют планируется восстанавливать. Однако на данный момент возникла проблема с кормлением собак, так как все лари и кухня сгорели.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в общей сложности площадь пожара составила 60 квадратных метров. Отмечается, что повреждена кровля ангара. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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