Новый приют для собак сгорел в Каменске-Уральском

Первое, что я услышала от Насти, после слов «мы горим» — я больше не могу. Это ад. То чего мы боялись больше всего на свете — произошло, сообщила одна из владелиц приюта HuskyEkb.
Она рассказала, что открытие учреждения было запланировано через две недели, но теперь его придется отложить. Собаки во время пожара не пострадали.
Владельца предположила, что причиной пожара могло стать замыкание проводки, так как ее еще не везде успели заменить. Приют планируется восстанавливать. Однако на данный момент возникла проблема с кормлением собак, так как все лари и кухня сгорели.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в общей сложности площадь пожара составила 60 квадратных метров. Отмечается, что повреждена кровля ангара. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава.