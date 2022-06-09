Полиция заинтересовалась похитителями автомобильных фар

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту поступившего к ним заявления на похитителей автомобильных фар.
Лица, причастные к инциденту устанавливаются. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение,сообщили в полиции.
Напомним, что в центре города злоумышленники вырезают фары у припаркованных авто. Известно, что таких случаев несколько. Один из потерпевших, владелец авто KIA Soul рассказал, что с его машины срезали фары вместе с бампером. Автомобиль был припаркован на улице Тверитина.
Напомним, что в Нижнем Тагиле подростки были замечены за кражей колпачков с машин Дзержинского района города. Местный житель обнародовал снимки воров – они засветились на камерах видеонаблюдения.