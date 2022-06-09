Полиция заинтересовалась похитителями автомобильных фар

Полиция заинтересовалась похитителями автомобильных фар
Полиция заинтересовалась похитителями автомобильных фар
Сегодня, 16:02ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Полицейские вычисляют имена похитителей фар с машин Екатеринбурга.

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту поступившего к ним заявления на похитителей автомобильных фар.

Лица, причастные к инциденту устанавливаются. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение,сообщили в полиции.

Напомним, что в центре города злоумышленники вырезают фары у припаркованных авто. Известно, что таких случаев несколько. Один из потерпевших, владелец авто KIA Soul рассказал, что с его машины срезали фары вместе с бампером. Автомобиль был припаркован на улице Тверитина.

Напомним, что в Нижнем Тагиле подростки были замечены за кражей колпачков с машин Дзержинского района города. Местный житель обнародовал снимки воров – они засветились на камерах видеонаблюдения.

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