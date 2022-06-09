При аварии на производящем мороженое заводе в Казахстане пострадали рабочие

При аварии на производящем мороженое заводе в Казахстане пострадали рабочие
При аварии на производящем мороженое заводе в Казахстане пострадали рабочие
Сегодня, 15:31ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Шесть сотрудников фабрики мороженого «Шин-Лайн» в Алма-Ате отравились 7 июня вследствие утечки аммиака.

По воздуху распылилось около полукилограмма используемого на предприятии пищевой промышленности в качестве хладагента токсичного бесцветного газа. Его утечка вызвана повреждением уплотняющей прокладки фризера.

Последствия аварии получилось быстро устранить. Рабочие покинули цех, и его осмотрели представители экоэкспертизы. Производству и находящимся на нем более ничего не угрожает. Однако выпущенное в аварийную смену лакомство в магазины не отправят для перестраховки. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Причины неполадки, приведшей к инциденту, устанавливаются. Завод ведет разбирательство с поставщиками, которые незадолго до этого осматривали оборудование и признали его абсолютно исправным, сообщают «Новые Известия», основываясь на заявлении на сайте «Шин-Лайн».

Материалы по теме:
аварияКазахстанпострадавшиезаводутечка газамороженое#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы