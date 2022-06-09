Свердловская школьница получила тюремный срок за издевательства

Свердловская школьница получила тюремный срок за издевательства
Свердловская школьница получила тюремный срок за издевательства
Сегодня, 21:40ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Ранее сбежавшую из приемной семьи девушку приговорили к тюремному сроку за издевательства над братьями и сестрами.

Два года назад юная свердловчанка, которой на тот момент недавно исполнилось 16 лет, подалась в бегство из приемной семьи в поселке Павда, где она проживала. Обнаружившим ее полицейским она рассказала о том, что мачеха издевается над ней и еще пятью приемными детьми.

По факту заявлений беглянки начались следственные действия. И они показали, что сама девушка совершала насильственные действия, в том числе сексуального характера, в отношении своих братьев и сестер. Суд над ней был закрыт. Однако имеется информация, что она приговорена к шести годам лишения свободы.

Вместе с тем, до сих пор не завершен суд над мачехой. Она отрицает какую-либо вину. Тем не менее, следователи установили десятки фактов жестокого обращения с детьми и с ее стороны. Сами подвергшиеся насилию дети сейчас посещены в реабилитационный интернат, сообщает «КП-Екатеринбург».

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