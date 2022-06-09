Свердловская школьница получила тюремный срок за издевательства

Два года назад юная свердловчанка, которой на тот момент недавно исполнилось 16 лет, подалась в бегство из приемной семьи в поселке Павда, где она проживала. Обнаружившим ее полицейским она рассказала о том, что мачеха издевается над ней и еще пятью приемными детьми.