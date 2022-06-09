Свердловский омбудсмен вмешалась в спор экс-супругов из-за детей

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова взяла на личный контроль семейный конфликт, в результате которого экс-супруги не смогли поделить двоих детей.
Как сообщила жительница Екатеринбурга Ирина Федотова, пытающаяся вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, детей она не увидела после того, как по окончании майских праздников отец не вернул их. После развода супруги живут в разных городах. Ирина в Екатеринбурге, а бывший муж в Краснодаре.
Омбудсмен отправила запрос уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае Сергею Мышаку. Теперь она ожидает ответного письма.
Напомним, что, еще будучи в браке супруги приехали в Краснодар из-за более благоприятного для них климата. Там у них родилось двое детей, но три года назад семья распалась. После этого женщина вернулась на родину в Екатеринбург, так как здесь ей предложили больше зарплату.