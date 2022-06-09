Свердловский омбудсмен вмешалась в спор экс-супругов из-за детей

Напомним, что, еще будучи в браке супруги приехали в Краснодар из-за более благоприятного для них климата. Там у них родилось двое детей, но три года назад семья распалась. После этого женщина вернулась на родину в Екатеринбург, так как здесь ей предложили больше зарплату.