Тагильчанин вычислил ворующих колпачки подростков

Тагильчанин вычислил ворующих колпачки подростков
Тагильчанин вычислил ворующих колпачки подростков
Сегодня, 12:56ПроисшествияЕлена ОзероваФото: "Инцидент Нижний Тагил"
Житель Нижнего Тагила вычислил школьников, которые воруют колпачки с колес припаркованных автомобилей.

ЧП происходили в Дзержинском районе города, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Мужчина просмотрел записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали кражу около дома № 34 по улице Зари, в 16:25, которая произошла 5 июня.

Эти малолетки вот уже второй год подряд кошмарят водителей, скручивая колпачки с колес припаркованных автомобилей. Что примечательно, они же даже не стесняются этого,рассказал местный житель Глеб.

Также мужчина добавил, что родителям следовало бы лучше воспитывать своих детей, пока этого не сделали сами обиженные автолюбители.

Напомним, что ранее тагильчанин соорудил необычное приспособление из железных уголков для своей машины. При наезде на него колёсом крышка бензобака закрывается и становится недоступной для воров. Изобретение в действии он снял на видео и выложил в Tik Tok. Там ролик набрал огромную популярность.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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