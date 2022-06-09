Тагильчанин вычислил ворующих колпачки подростков

Напомним, что ранее тагильчанин соорудил необычное приспособление из железных уголков для своей машины. При наезде на него колёсом крышка бензобака закрывается и становится недоступной для воров. Изобретение в действии он снял на видео и выложил в Tik Tok. Там ролик набрал огромную популярность.