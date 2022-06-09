Трое полицейских при исполнении погибли в ДТП в Омской области

Трое полицейских при исполнении погибли в ДТП в Омской области
Трое полицейских при исполнении погибли в ДТП в Омской области
Сегодня, 14:34ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Унесшая жизни троих сотрудников МВД авария произошла утром 9 июня в Омской области на 932 км федеральной автодороги «Иртыш» Челябинск-Новосибирск.
Видео:СУ СК РФ по Омской области

По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля Lada Vesta не совладал с ездой и пересек встречную полосу, а там влетел в грузовик Mercedes. В отечественной легковушке ехали томские полицейские, возвращавшиеся через соседний регион домой после рабочей поездки с целью задержания беглого преступника.

Три полицейских, находившихся в «Ладе», включая водителя, скончались. Все были молодыми людьми - 1983, 1984 и 1994 годов рождения. Выживший потерпевший 1999 года рождения доставлен в Калачинскую центральную районную больницу. Это как раз преступник, бежавший из Томской области в Челябинскую и задержанный там погибшими полицейскими.

Специалисты следственных органов и прокуратуры разбираются с обстоятельствами смертельной аварии. В частности, ведется проверка того, не находились ли водители столкнувшихся машин в состоянии алкогольного опьянения. Уже заведено уголовное дело по факту нарушения ПДД. А на место аварии лично прибыл и.о. Калачинского межрайонного прокурора Омской области, сообщает «Город55».

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