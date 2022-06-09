Трое полицейских при исполнении погибли в ДТП в Омской области

Три полицейских, находившихся в «Ладе», включая водителя, скончались. Все были молодыми людьми - 1983, 1984 и 1994 годов рождения. Выживший потерпевший 1999 года рождения доставлен в Калачинскую центральную районную больницу. Это как раз преступник, бежавший из Томской области в Челябинскую и задержанный там погибшими полицейскими.