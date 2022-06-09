Трое полицейских при исполнении погибли в ДТП в Омской области

По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля Lada Vesta не совладал с ездой и пересек встречную полосу, а там влетел в грузовик Mercedes. В отечественной легковушке ехали томские полицейские, возвращавшиеся через соседний регион домой после рабочей поездки с целью задержания беглого преступника.
Три полицейских, находившихся в «Ладе», включая водителя, скончались. Все были молодыми людьми - 1983, 1984 и 1994 годов рождения. Выживший потерпевший 1999 года рождения доставлен в Калачинскую центральную районную больницу. Это как раз преступник, бежавший из Томской области в Челябинскую и задержанный там погибшими полицейскими.
Специалисты следственных органов и прокуратуры разбираются с обстоятельствами смертельной аварии. В частности, ведется проверка того, не находились ли водители столкнувшихся машин в состоянии алкогольного опьянения. Уже заведено уголовное дело по факту нарушения ПДД. А на место аварии лично прибыл и.о. Калачинского межрайонного прокурора Омской области, сообщает «Город55».