Управляющая компания опровергла факт падения лифта в Екатеринбурге

Ранее стало известно о ночном происшествии в этом доме. Со слов местной жительницы, лифт упал на два этажа, пока она в нем ехала, что ее напугало и послужило причиной обращения в управляющую компанию. Другие жильцы новостройки также имеют претензии к качестве работы лифта.
Как сообщили представители управляющей компании TagilCity.ru, более детальное общение с собственницей позволило установить, что лифт все же не падал, а лишь резко двигался рывками. В нем предусмотрен противовес для балансировки движения кабины в шахте. Система направлена на безопасность, однако порой может приводить к неравномерному движению.
Тем не менее, представители управляющей компании намерены обсудить работу лифта с обслуживающей его организацией.