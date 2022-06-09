Управляющая компания опровергла факт падения лифта в Екатеринбурге

Управляющая компания опровергла факт падения лифта в Екатеринбурге
Управляющая компания опровергла факт падения лифта в Екатеринбурге
Сегодня, 16:53ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Не подтвердилась информация об обрушении лифта на улице Машинная, 46 уральской столицы ночью 9 июня.

Ранее стало известно о ночном происшествии в этом доме. Со слов местной жительницы, лифт упал на два этажа, пока она в нем ехала, что ее напугало и послужило причиной обращения в управляющую компанию. Другие жильцы новостройки также имеют претензии к качестве работы лифта.

Как сообщили представители управляющей компании TagilCity.ru, более детальное общение с собственницей позволило установить, что лифт все же не падал, а лишь резко двигался рывками. В нем предусмотрен противовес для балансировки движения кабины в шахте. Система направлена на безопасность, однако порой может приводить к неравномерному движению.

Тем не менее, представители управляющей компании намерены обсудить работу лифта с обслуживающей его организацией.

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