Управляющая компания опровергла факт падения лифта в Екатеринбурге

Ранее стало известно о ночном происшествии в этом доме. Со слов местной жительницы, лифт упал на два этажа, пока она в нем ехала, что ее напугало и послужило причиной обращения в управляющую компанию. Другие жильцы новостройки также имеют претензии к качестве работы лифта.