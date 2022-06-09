В Академическом районе Екатеринбурга людей массово высаживают из автобусов

По данным Е1, инспекторы искали нелегальных мигрантов близ остановки «Торговый центр «Академический». По словам очевидцев, в рейсовые автобусы заходили сотрудники в форме и выводили оттуда людей. Также жители добавили, что полицейские зашли почти в каждый автобус.