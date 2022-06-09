В Академическом районе Екатеринбурга людей массово высаживают из автобусов

В Академическом районе Екатеринбурга людей массово высаживают из автобусов
В Академическом районе Екатеринбурга людей массово высаживают из автобусов
Сегодня, 13:39ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Жители Екатеринбурга рассказали о полицейских, которые заходили в каждый автобус для поимки нелегальных мигрантов.

Массовые задержания мигрантов прошли в Академическом районе Екатеринбурга. Людей высаживали из общественного транспорта. Кадры рейда правоохранителей распространили местные жители в соцсетях.

По данным Е1, инспекторы искали нелегальных мигрантов близ остановки «Торговый центр «Академический». По словам очевидцев, в рейсовые автобусы заходили сотрудники в форме и выводили оттуда людей. Также жители добавили, что полицейские зашли почти в каждый автобус.

На улице много полицейских, один из них в балаклаве, пара-тройка машин и автобус, к которому всех сводят. Всё проходит мирно,пояснила жительница.

В пресс-службе городской полиции пояснили, что данные мероприятия являются плановыми. Они ищут граждан, которые нарушают миграционное законодательство и без законных оснований находятся на территории России.

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