В Академическом районе Екатеринбурга людей массово высаживают из автобусов

Массовые задержания мигрантов прошли в Академическом районе Екатеринбурга. Людей высаживали из общественного транспорта. Кадры рейда правоохранителей распространили местные жители в соцсетях.
По данным Е1, инспекторы искали нелегальных мигрантов близ остановки «Торговый центр «Академический». По словам очевидцев, в рейсовые автобусы заходили сотрудники в форме и выводили оттуда людей. Также жители добавили, что полицейские зашли почти в каждый автобус.
На улице много полицейских, один из них в балаклаве, пара-тройка машин и автобус, к которому всех сводят. Всё проходит мирно,пояснила жительница.
В пресс-службе городской полиции пояснили, что данные мероприятия являются плановыми. Они ищут граждан, которые нарушают миграционное законодательство и без законных оснований находятся на территории России.