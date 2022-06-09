Водитель в Екатеринбурге накричал на бабушку и выгнал ее из автобуса

В автобусе № 56 утром 9 июня произошел конфликт: водитель накричал на пожилую женщину и выставил ее из салона.
По словам бабушки, она с подругой ехала из госпиталя, пишет Е1. На следующей после них остановке за ними зашла семья с детьми, которые, пообщавшись с кондуктором, сели в салон, не заплатив. Затем несколько мигрантов зашли на остановке рядом с овощебазой.
Одна пенсионерка высказала возмущение, что кондуктор не берет денег со своих друзей и земляков, а потом в отчетных данных указывает, что пассажиров было мало.
После этого водитель остановил автобус и стал кричать на бабушку. Большая часть пассажиров поддержала водителя и тоже стала кричать. В разгар ссоры водитель в грубой форме сказал старушке выйти. Женщина с дачными сумками вышла из салона.
В «Уралтрансгрупп», обслуживающей маршрут, отметили, что после жалобы пассажирки проводят проверку.