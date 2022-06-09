Водитель в Екатеринбурге накричал на бабушку и выгнал ее из автобуса

Водитель в Екатеринбурге накричал на бабушку и выгнал ее из автобуса
Водитель в Екатеринбурге накричал на бабушку и выгнал ее из автобуса
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: 1MI
Утром 9 июня в автобусе Екатеринбурга водитель обругал двух пожилых женщин и выставил одну из них вон.

В автобусе № 56 утром 9 июня произошел конфликт: водитель накричал на пожилую женщину и выставил ее из салона.

По словам бабушки, она с подругой ехала из госпиталя, пишет Е1. На следующей после них остановке за ними зашла семья с детьми, которые, пообщавшись с кондуктором, сели в салон, не заплатив. Затем несколько мигрантов зашли на остановке рядом с овощебазой.

Одна пенсионерка высказала возмущение, что кондуктор не берет денег со своих друзей и земляков, а потом в отчетных данных указывает, что пассажиров было мало.

После этого водитель остановил автобус и стал кричать на бабушку. Большая часть пассажиров поддержала водителя и тоже стала кричать. В разгар ссоры водитель в грубой форме сказал старушке выйти. Женщина с дачными сумками вышла из салона.

В «Уралтрансгрупп», обслуживающей маршрут, отметили, что после жалобы пассажирки проводят проверку.

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