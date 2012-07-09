60 гектаров конопли обнаружили на территории Рефтинской птицефабрики

Как сообщает портал Weburg, земельный участок площадью 120 га, расположенный в Асбестовском районе у поселка Красноармейский, принадлежит ОАО «Рефтинская птицефабрика». На нем и было обнаружено произрастание дикорастущей конопли — опасное растение заняло 60 гектаров.

Общая масса конопли составила 20 тонн 026 кг. А масса марихуаны, которую можно было бы получить из нее — 2 тонны 563 килограмма.

В итоге работы по уничтожению конопли начались уже на следующий день, а главный агроном Рефтинской птицефабрики был уволен.