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60 гектаров конопли обнаружили на территории Рефтинской птицефабрики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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60 гектаров конопли обнаружили на территории Рефтинской птицефабрики

9 июля 2012, 15:11ПроисшествияЕвгения
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