60 гектаров конопли обнаружили на территории Рефтинской птицефабрики
9 июля 2012, 15:11ПроисшествияЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках операции «Мак» сотрудники Асбестовского наркоконтроля обнаружили на земле Рефтинской птицефабрики поле конопли.
Как сообщает портал Weburg, земельный участок площадью 120 га, расположенный в Асбестовском районе у поселка Красноармейский, принадлежит ОАО «Рефтинская птицефабрика». На нем и было обнаружено произрастание дикорастущей конопли — опасное растение заняло 60 гектаров.
Общая масса конопли составила 20 тонн 026 кг. А масса марихуаны, которую можно было бы получить из нее — 2 тонны 563 килограмма.
В итоге работы по уничтожению конопли начались уже на следующий день, а главный агроном Рефтинской птицефабрики был уволен.
Как выяснилось, официально на поле должны выращиваться кормовые культуры для коров: на балансе «Рефтинской» их порядка полутора тысяч голов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей