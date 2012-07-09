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Очередной пожар в коммерческом заведении Нижнего Тагила – сегодня ночью горел новый ресторан «Da Vinci»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очередной пожар в коммерческом заведении Нижнего Тагила – сегодня ночью горел новый ресторан «Da Vinci»

9 июля 2012, 09:59Происшествия
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