Очередной пожар в коммерческом заведении Нижнего Тагила – сегодня ночью горел новый ресторан «Da Vinci»

Сигнализация сработала в 2 часа 40 минут. Сразу же вызвали пожарных и полицию. Потушить возгорание удалось в течение 40-50 минут. Сгорели оба входа: центральный и задний, запасной, а также часть фасада. Ущерб причинен серьезный, ресторан не будет работать несколько дней. Если удастся все сделать быстро, то через 3-4 дня заведение опять откроет свои двери для посетителей рассказала корреспонденту TagilCity.ru директор «Da Vinci» Ксения Тимофеева.

Ксения Сергеевна пока не берется делать громкие заявления по поводу причин пожара и связи этого происшествия с поджогами других кафе в Нижнем Тагиле, таких, как коктейль-бар «Сливки» и кафе «Таверна». Она лишь отмечает, что, по предварительным данным, полиция рассматривает поджог как основную причину пожара. Для скорейшего раскрытия дела руководство ресторана проявляет инициативу: человек, предоставившийдостоверную информацию о пожаре, которая поможет установить его причины, и о людях, причастных к возгоранию, получит вознаграждение.