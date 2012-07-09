Одиннадцатилетняя девочка госпитализирована с переломом свода черепа – авария в Нижнем Тагиле

Как сообщает пресс-службаОтделения пропаганды Нижнего Тагила, водитель, мужчина 1983 года рождениядоставлен в травматологическое отделение Демидовской городской больницы с закрытойчерепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У пассажира девочки2001 года рождения ушиб головного мозга и перелом свода черепа. Она доставленав 1-ю Центральную городскую больницу.