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Одиннадцатилетняя девочка госпитализирована с переломом свода черепа – авария в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Одиннадцатилетняя девочка госпитализирована с переломом свода черепа – авария в Нижнем Тагиле

9 июля 2012, 11:21Происшествия
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