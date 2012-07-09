Одиннадцатилетняя девочка госпитализирована с переломом свода черепа – авария в Нижнем Тагиле
9 июля 2012, 11:21Происшествия
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В выходные случилась серьезная авария. Водитель ВАЗ-2107 следовал в сторону поселка Евстюниха и практически на выезде из города съехал с дороги. В результате машина врезалась в препятствие. И водитель, и пассажир получили травмы, оба они госпитализированы.
Как сообщает пресс-службаОтделения пропаганды Нижнего Тагила, водитель, мужчина 1983 года рождениядоставлен в травматологическое отделение Демидовской городской больницы с закрытойчерепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У пассажира девочки2001 года рождения ушиб головного мозга и перелом свода черепа. Она доставленав 1-ю Центральную городскую больницу.
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