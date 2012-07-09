В Новоуральске трое молодых людей насмерть забили пенсионера

Началась эта история с того, что наряд вневедомственной охраны ОВД Новоуральска выехал по сообщению о конфликте между пенсионеркой и ее внуком на улице Перевальной. Полицейские обратили внимание на то, что руки и одежда молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, были в крови.

На вопрос, откуда кровь, юноша сообщил, что накануне он и двое его друзей подрались с незнакомым мужчиной на улице Промышленной.

Для проверки этой информации и закрепления следов совершенного преступления на место выехала следственно-оперативная группа. В заброшенном здании бывшего магазина «Гроссмарт» полицейские обнаружили тело пожилого мужчины, как выяснилось впоследствии — местного пенсионера 69 лет, с явными признаками насильственной смерти. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства — следы бурого цвета, предметы одежды, отпечатки пальцев рук.

По данному факту Кировградским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Это особо тяжкое преступление, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, удалось раскрыть по горячим следам благодаря конструктивному взаимодействию СК России по Свердловской области и новоуральской полиции. Молодой человек, ставший причиной выезда полицейских, был доставлен в дежурную часть, где подробно рассказал обо всем случившемся, признавшись в своей причастности к совершению этого преступления. К полуночи в результате грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны подельники молодого человека.

По предварительным данным следствия, накануне вечером трое злоумышленников распивали спиртное во дворе дома по улице Промышленной в Новоуральске, и в это время к ним присоединился пожилой мужчина. Потом распитие спиртного продолжилось в пустующем неподалеку здании. Между молодыми людьми и пенсионером вспыхнула ссора, переросшая в драку, а точнее — в избиение более старшего участника пьянки. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК России.

Что конкретно стало причиной такой немыслимой агрессии со стороны молодых людей, следствию еще предстоит выяснить. По словам самих подозреваемых, потерпевший был крайне неосторожен в своих высказываниях, за что и поплатился. Хотя, как утверждают все трое, цели лишать обидчика жизни, у них не было. Виной всему стал алкоголь, который не позволил им вовремя остановиться.

В отношении двух подозреваемых постановлением Новоуральского городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий фигурант, не принимавший активного участия в избиении потерпевшего, оставлен под подпиской о невыезде.