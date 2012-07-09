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В Новоуральске трое молодых людей насмерть забили пенсионера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Новоуральске трое молодых людей насмерть забили пенсионера

9 июля 2012, 12:41ПроисшествияЕвгения
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