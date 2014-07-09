17-летний тагильчанин горел живьем, ему требуется лечение. Сестра обращается к неравнодушным (ФОТО)

TagilCity.ru удалось поговорить с сестрой пострадавшего. Елена рассказывает, что после того, как ее брат начал гореть, он еще 400 метров бежал до бабушки, как факел. Процент ожога всего тела составил 70%.

Перед тем, как потерять сознание, парень успел сказать, что что-то пролилось, и он загорелся. Сейчас он находится в Центральной городской больнице №2. В сознание пока не приходит. Отдыхал на даче с другом. По показаниям МЧС он обгорел из-за горючей смеси, которая была в бутылке или баллоне. Впереди экспертиза.

В настоящее время вся семья и знакомые ищут средства на дорогостоящее лечение. Сейчас нужна срочная перевозка в Челябинск. Сумма, которую ориентировочно надо собрать – 250 тысяч рублей.

Были у главврача, начинаются самые тяжелые дни, когда организм начинает бороться. Транспортировать крайне опасно. Надеемся и молимся... Как только будут положительные показатели, начнут транспортировку пишет Елена в социальных сетях.

Номер счета в банке – 6390 0216 9031 546 142 (Сбербанк). Телефон сестры Максима, Елены Антоновой – 89222-10-80-91.