Три женщины пострадали в ДТП с маршруткой, сбившей светофор (ФОТО)
9 июля 2016, 08:40Происшествия
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Напомним, авария с участием 21-ой маршрутки произошла в пятницу вечером.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным ГИБДД Нижнего Тагила, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате этого он врезался в конструкцию светофора на перекрестке улиц Черных и Красноармейская.
В этой аварии пострадали три женщины. У женщина 1988 года рождения диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Тагильчанка 1963 года рождения получила резаную рану средней трети правой голени. У пассажирки 1974 года рождения врачи выявили ушиб правой половины грудной клетки. Все пострадавшие женщины получили медицинскую помощь на месте и после были отпущены домой.
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