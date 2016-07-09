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Три женщины пострадали в ДТП с маршруткой, сбившей светофор (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три женщины пострадали в ДТП с маршруткой, сбившей светофор (ФОТО)

9 июля 2016, 08:40Происшествия
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