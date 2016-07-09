Три женщины пострадали в ДТП с маршруткой, сбившей светофор (ФОТО)

По данным ГИБДД Нижнего Тагила, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате этого он врезался в конструкцию светофора на перекрестке улиц Черных и Красноармейская.

В этой аварии пострадали три женщины. У женщина 1988 года рождения диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Тагильчанка 1963 года рождения получила резаную рану средней трети правой голени. У пассажирки 1974 года рождения врачи выявили ушиб правой половины грудной клетки. Все пострадавшие женщины получили медицинскую помощь на месте и после были отпущены домой.