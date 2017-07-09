Инкассатор из Первоуральска обвиняется в хищении 4,2 млн рублей
9 июля 2017, 14:35Происшествия
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В Первоуральске будут судить инкассатора, укравшего более 4 миллионов рублей.
В феврале 2017 года 26-летний местный житель Первоуральска. работавший инкассатором, украл крупную сумму денег из временного хранилища.
Пропажа обнаружилась 17 марта, когда один из сотрудников заметил, что в сумке инкассатора не хватает 4 000 рублей. При этом те купюры, которые лежали в сумке, и документы были смяты.
Было решено провести инвентаризацию, в ходе которой не досчитались 4,2 млн рублей, об этом сообщает «Комсомольская правда». В отношении инкассатора было возбуждено уголовное дело.
В процессе расследования выяснилось, что обвиняемый похитил деньги, чтобы играть в интернет-казино. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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