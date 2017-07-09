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Наркоман из Екатеринбурга совершил удачное падение из окна
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркоман из Екатеринбурга совершил удачное падение из окна

9 июля 2017, 12:20Происшествия
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