Наркоман из Екатеринбурга совершил удачное падение из окна

Пострадавший оказался жив, но находился в состоянии опьянения. Прибывшие на место полицейские и медики оказали первую помощь и допросили мужчину. 26-летний житель Екатеринбурга рассказал, что в момент падения находился один в квартире и занимался употреблением алкоголя.