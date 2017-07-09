Наркоман из Екатеринбурга совершил удачное падение из окна
9 июля 2017, 12:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители дома по улице Ленина 83 в Екатеринбурге обнаружили лежащего на асфальте парня с разбитой головой.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Пострадавший оказался жив, но находился в состоянии опьянения. Прибывшие на место полицейские и медики оказали первую помощь и допросили мужчину. 26-летний житель Екатеринбурга рассказал, что в момент падения находился один в квартире и занимался употреблением алкоголя.
Пользователи социальных сообществ Екатеринбурга, комментируя произошедшее, главной причиной случившегося назвали чрезмерное употребление наркотических средств.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей