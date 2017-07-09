Свадебный кортеж разбился под Екатеринбургом (ВИДЕО)
9 июля 2017, 09:00Происшествия
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Несчастьем обернулось празднование свадьбы в Свердловской области. 7 июля свадебный кортеж двигался по четвертому километру дороги Асбест-Малышева. Из-за дождя водитель одной из машин не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
На видеозаписи, которую сделали очевидцы, виден момент после аварии. Можно разглядеть сотрудников полиции, карету скорой помощи и нарядно одетых пассажиров из другого автомобиля кортежа, которые спешат к месту аварии.
При аварии один пассажир сломал ключицу, его госпитализировали. Автомобиль получил серьёзные повреждения, чтобы извлечь его из кювета пришлось задействовать спецтехнику.
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