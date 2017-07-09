В детском саду Екатеринбурга короткое замыкание привело к пожару
9 июля 2017, 09:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 10:33 утра 8 июля пожарные Екатеринбурга были подняты по тревоге и выехали на улицу Новоспасская, где загорелся детский сад.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Пожарному расчёту из 3 единиц спецтехники и 9 человек личного состава удалось в течение 10 минут потушить возгорание. Причиной пожара стал холодильник в медицинском кабинете детского сада. Короткое замыкание привело к воспламенению, площадь которого составила 5 квадратных метров. Благодаря выходному дню в детском саду никого не было, поэтому жертв удалось избежать.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей