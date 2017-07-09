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В детском саду Екатеринбурга короткое замыкание привело к пожару
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В детском саду Екатеринбурга короткое замыкание привело к пожару

9 июля 2017, 09:35Происшествия
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