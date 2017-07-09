Водитель ГАЗели сбил 16-летнего велосипедиста на Челябинском тракте (ФОТО)

Вечером, около 17 часов, 8 июля на Челябинском тракте произошло ДТП. Мужчина, управлявший ГПЗелью «Валдай», не заметил 16-летнего подростка, который ехал на велосипеде по обочине дороги. В результате был совершен наезд.

Как рассказал 24-летний виновник аварии, он не заметил школьника и не почувствовал удара. На место ДТП приезжала скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего.

У мальчика был диагностирован перелом кости левой голени, сообщает Е1.RU. Обстоятельства выясняют сотрудники следственного комитета при содействии работников автоинспекции.