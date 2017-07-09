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Водитель ГАЗели сбил 16-летнего велосипедиста на Челябинском тракте (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель ГАЗели сбил 16-летнего велосипедиста на Челябинском тракте (ФОТО)

9 июля 2017, 21:00Происшествия
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