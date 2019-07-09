На территории коксохима НТМК произошел пожар

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В Нижнем Тагиле произошло возгорание в смолопекококсовом цехе ЕВРАЗ НТМК, фото черных клубов дыма над предприятием в соцсетях опубликовал эколог Андрей Волегов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в первой половине дня 9 июля. Как сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу НТМК, возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. Пострадавших нет.
На предприятии создана комиссия для установления обстоятельств инцидента.
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