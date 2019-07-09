Водитель «Вольво» погиб на трассе Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург
Сегодня, 09:15ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 июля на 332-м километре трассы Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, пишет портал Е1.
По данным ГИБДД, 56-летний водитель «Вольво» не учел безопасную скорость при движении по мокрой дороге и допустил выезд на обочину, в результате чего транспортное средство перевернулось. Как сообщили очевидцы, автомобилист пытался совершить обгон, он не был пристегнут ремнем безопасности и при опрокидывании авто вылетел через люк.
В ДТП мужчина лишился ноги, с переломами рук и ребер, а также с черепно-мозговой травмой он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей