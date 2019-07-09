По данным ГИБДД, 56-летний водитель «Вольво» не учел безопасную скорость при движении по мокрой дороге и допустил выезд на обочину, в результате чего транспортное средство перевернулось. Как сообщили очевидцы, автомобилист пытался совершить обгон, он не был пристегнут ремнем безопасности и при опрокидывании авто вылетел через люк.