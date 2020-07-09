«Кричала, чтобы помогли»: в Нижнем Тагиле горела квартира в девятиэтажном доме

Женщина минут 10 из окна торчала кричала, чтобы помогли, рассказала TagilCity.ru одна из очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 21.06.

На площади четыре квадратных метра было повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на шестом этаже девятиэтажного дома. По лестничным маршам было эвакуировано три человека.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники, а также семь человек личного состава. Полностью потушено возгорание было в 21.46.