«Кричала, чтобы помогли»: в Нижнем Тагиле горела квартира в девятиэтажном доме
Вчера вечером на улице Зари, 33а в девятиэтажном доме произошел пожар. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия.
Женщина минут 10 из окна торчала кричала, чтобы помогли, рассказала TagilCity.ru одна из очевидцев.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 21.06.
На площади четыре квадратных метра было повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на шестом этаже девятиэтажного дома. По лестничным маршам было эвакуировано три человека.
В тушении пожара принимали участие три единицы техники, а также семь человек личного состава. Полностью потушено возгорание было в 21.46.
Напомним, 7 июля на Тагилстрое в кафе «Ланкон» произошел пожар. В результате сгорел пристрой к зданию. Пожарным удалось не допустить распространения огня на само здание кафе. Пострадавших нет, так как кафе было закрыто на ночь и в нем никого в момент происшествия не было.