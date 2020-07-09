«Не думал ни секунды»: в Серове восьмиклассник спас тонущего ребенка

Максим был на берегу с друзьями, когда увидел, что восьмилетний мальчик захлебывается, находясь в воде. Юноша бросился в воду, взял тонущего за руку и вытащил ан островок. Затем он попросил у отдыхающих на островке надувной круг, одел его на мальчика и помог ему перебраться на берег к бабушке.

Бабушка спасенного мальчика рассказала, что он гулял от берега к берегу, но упал и попал в воронку. Как только она закричала, чтобы кто-нибудь помог Максим не задумавшись бросился на помощь. Сейчас ГУ МЧС рассматривает вопрос представлении Максим Бояршинова к награде МЧС.