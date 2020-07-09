Оказала первую помощь на надувном круге: на Урале кинолог спасла тонущего ребенка

Девушка отдыхала на той же речке с дочерью. В какой-то момент она заметила в воде троих детей, которые далеко отплыли, их начало уносить течение.

Вокруг было шумно, играла музыка, а потому ребят было невозможно услышать. Анастасия присмотрелась и увидела, что дети активно жестикулируют. Она сразу бросилась в воду. Подплывая к детям девушка заметила, что один уже начал уходить под воду.

Когда Анастасия подплыла, мальчика поглотила вода. Тогда девушка нырнула и вытащила его за волосы. Она оказала ребенку первую помощь прямо посреди реки на надувном круге — перевернула на живот и ударила по спине. Изо рта у ребенка хлынула вода, он пришел в сознание и начал кричать.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области отметили, что Анастасия почувствовала, что у нее своих сил не хватает, а потому позвала на помощь. Приплыл мужчина и помог всем выбраться на берег.

Мальчика госпитализировали в больницу, а о произошедшем сообщили его родителям.