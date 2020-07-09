В Нижнем Тагиле из спортивного магазина ночью были украдены четыре редких велосипеда

Инцидент произошел 29 июня. Кражу из магазина совершили ночью. По данным источника издания, злоумышленники проникли в магазин, открыв ключом запасной выход. Сработала сигнализация и на место прибыла группа быстрого реагирования. Пока проводился осмотр помещения, похитителям удалось спрятаться. Охранники, не заметив повреждений включили сигнализацию и уехали. После этого воры забрали велосипеды.

Похищенные велосипеды выпущены известными брендами: GT Agressor Sport, Jamis Faultline 2, Norco Fluid 2 HT, Cannondale Trail 2. Стоимость каждого из них составляет около 100 тысяч рублей.

Кроме того, источник утверждает, что злоумышленники пришли целенаправленно за этими моделями, так как камеры наблюдения зафиксировали, что воры шли намеренно к ним, зная где они стоят, а на более дешевые байки не обратили внимания.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию подтвердили. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.