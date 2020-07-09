В Нижнем Тагиле при столкновении двух автомобилей пострадал 8-летний ребёнок

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Сегодня в 13 часов 40 минут водитель автомобиля "ЗАЗ" под управлением женщины 1987 года рождения, водительский стаж которой составляет три года, следуя по Уральскому проспекту в сторону проспекта Октябрьский при повороте налево на улицу Удовенко, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем "Лифан", который двигался во встречном направлении прямо.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Сообщается, что в результате данного дорожно–транспортного происшествия травмировался восьмилетний ребенок, пассажир автомобиля "ЗАЗ", которому диагностировали закрытые переломы верхних конечностей. ГИБДД отмечает, что в момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что помогло избежать более серьезных травм.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Водитель "Лифан" — местный житель 1981 года рождения, рассказал сотрудникам ГИБДД, что двигался в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора и видел стоящий автомобиль "ЗАЗ", однако не ожидал, что тот станет поворачивать налево.