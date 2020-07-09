В центре Екатеринбурга жителя стройки в вагончике похитили неизвестные в масках
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 9 июля, в центре Екатеринбурга неизвестные люди в масках похитили мужчину, пишет ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщениям СМИ, пострадавший проживал на стройке в вагончике.
По предварительной информации, горожанин отказывался покидать место своего жительства.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по этому факту проводится проверка. По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение.
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