Мужчина с усами и бородой разыскивается в Нижнем Тагиле

Мужчина с усами и бородой разыскивается в Нижнем Тагиле
Мужчина с усами и бородой разыскивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:06ПроисшествияФото: скрин с видео пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское»
Отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» объявил в розыск мужчину, который может быть причастен к совершению преступления в центральной части Нижнего Тагила в районе Пионерского сквера.

Разыскиваемый мужчина, попавший на камеры видеонаблюдения, может быть причастен к совершению преступления, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

На вид подозреваемому около 30-40 лет. Телосложение среднее, волосы коротко стриженные, имеются усы и борода. Был одет в серый джемпер, под джемпером белая футболка, серые штаны без эмблем, на ногах серые сандалии с чёрными носками. Чёрный рюкзак имел при себе.

Всех, кто что-либо знает местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить в дежурную часть ОП № 16 по телефону: (3435) 97-64-02.

Напомним, следственный комитет и полиция Свердловской области разыскивают Анну Шехереву за причастность к убийству и Александр Неуймин, возможный свидетель преступления.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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