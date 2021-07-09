На сильный взрыв пожаловались жители Краснотурьинска

На сильный взрыв пожаловались жители Краснотурьинска
На сильный взрыв пожаловались жители Краснотурьинска
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Около двух часов дня 8 июля в Краснотурьинске прогремел взрыв. У жителей центральной части города, а также Заречного района и поселка Воронцовка в домах дрожали стекла.

Плановые взрывные работы на горнодобывающем предприятии проводил расположенный под Краснотурьинском «ЗСУ», сообщает Znak. Многие горожане и посельчане посчитали, что это взорвался газопровод.

Взрыв был такой силы, что дома аж все тряхануло. Даже с потолка посыпалась штукатурка,делятся впечатлениями от взрыва жители Краснотурьинска.

Взрыв был заметен для жителей города, потому что контур заряжания скважины оказался близким к поверхности, отчего во многих домах треснули стекла в окнах и произошло обсыпание штукатурки, пояснили на «ЗСУ».

Напомним, экологической катастрофой грозит взрыв, прогремевший 15 июня на химическом заводе Chemtool в американском штате Иллинойс.

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