На сильный взрыв пожаловались жители Краснотурьинска

Около двух часов дня 8 июля в Краснотурьинске прогремел взрыв. У жителей центральной части города, а также Заречного района и поселка Воронцовка в домах дрожали стекла.

Плановые взрывные работы на горнодобывающем предприятии проводил расположенный под Краснотурьинском «ЗСУ», сообщает Znak. Многие горожане и посельчане посчитали, что это взорвался газопровод. Взрыв был такой силы, что дома аж все тряхануло. Даже с потолка посыпалась штукатурка,делятся впечатлениями от взрыва жители Краснотурьинска. Взрыв был заметен для жителей города, потому что контур заряжания скважины оказался близким к поверхности, отчего во многих домах треснули стекла в окнах и произошло обсыпание штукатурки, пояснили на «ЗСУ». Напомним, экологической катастрофой грозит взрыв, прогремевший 15 июня на химическом заводе Chemtool в американском штате Иллинойс. Грозит экологическая катастрофа: взрыв прогремел на химическом заводе в США

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter