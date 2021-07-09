На сильный взрыв пожаловались жители Краснотурьинска

Плановые взрывные работы на горнодобывающем предприятии проводил расположенный под Краснотурьинском «ЗСУ», сообщает Znak. Многие горожане и посельчане посчитали, что это взорвался газопровод.
Взрыв был такой силы, что дома аж все тряхануло. Даже с потолка посыпалась штукатурка,делятся впечатлениями от взрыва жители Краснотурьинска.
Взрыв был заметен для жителей города, потому что контур заряжания скважины оказался близким к поверхности, отчего во многих домах треснули стекла в окнах и произошло обсыпание штукатурки, пояснили на «ЗСУ».
Напомним, экологической катастрофой грозит взрыв, прогремевший 15 июня на химическом заводе Chemtool в американском штате Иллинойс.