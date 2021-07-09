Полицейские жестко повязали мужчину на Автовокзале в Екатеринбурге

Посреди перекрестка Щорса — 8 Марта в районе Автовокзала в Екатеринбурге полицейские уложили мужчину лицом на асфальт прямо на трамвайных путях, сообщает Е1. Рядом с ними стояла машина ППС. Там же рядом с ним среди полиции стояло несколько мужчин неславянской внешности.
Он просил у молодежи сигареты, ударил одного человека ножом. Другого, пожилого, ударил стулом, который взял в киоске. То ли под наркотиками он. То ли по жизни неадекватный. Проверяющий из метро его задержал,делится наблюдениями очевидец происшествия.
Что на самом деле стало причиной задержания, пока не известно. Инцидент обещали прокомментировать позже в МВД по Екатеринбургу.
Напомним, 20 июня компания южан в масках и спортивных костюмах избила девятиклассника напротив ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.