Полицейские жестко повязали мужчину на Автовокзале в Екатеринбурге

Он просил у молодежи сигареты, ударил одного человека ножом. Другого, пожилого, ударил стулом, который взял в киоске. То ли под наркотиками он. То ли по жизни неадекватный. Проверяющий из метро его задержал,делится наблюдениями очевидец происшествия.