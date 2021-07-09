Пятеро подростков на «Жигулях» устроили ДТП и сбежали в Екатеринбурге

ДТП произошло вечером в Екатеринбурге, на улице Луначарского, рядом с супермаркетом «Елисей» 8 июля 2021 года. В момент происшествия внутри одного из пострадавших автомобилей находилась девушка.

Девушка вышла из магазина и собиралась ехать, как вдруг произошло столкновение. Когда подростки врезались в Ford Fiesta, принадлежащий девушке, их отбросило на Ford Mondeo. После этого Ford задел Nissan Qashqai, стоявший рядом, пишет Е1. Подумав, что кто-то неудачно припарковался, девушка вышла из автомобиля и увидела, что из «Жигулей», устроивших ДТП, выбегают пятеро несовершеннолетних парней и разбегаются в разные стороны. По её словам, одного из них она попыталась остановить, но в результате он вырвался и сбежал. В салоне «Жигулей» девушка обнаружила пустые банки из-под пива. Соседи рассказали ей, что эти парни из одного района, а днём они были замечены недалеко от автосервиса, где долго пытались завести «Жигули». Прибывшие инспекторы ДПС отметили факт ДТП, а также проверили «Жигули» и выяснили, что недавно машина была продана при помощи одного из популярных сервисов в интернете. Также машина не застрахована. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отметили, что автомобиль, с помощью которого была учинена авария, поместили на спецстоянку. Виновников аварии разыскивают. Напомним, 2 июля 2021 года около посёлка Дружинина в Екатеринбурге на трассе столкнулись три автомобиля. Водитель автомобиля «Ока» по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. После этого «Оку» отбросило обратно на её полосу, где она столкнулась с Lada. По предварительным данным, пострадали два человека. Сбивший насмерть женщину пьяный водитель скрылся с места с ДТП в Каменске-Уральском

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