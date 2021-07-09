Родственники обвинили врачей в смерти многодетной матери в Свердловской области

Родственники хотят судиться с врачами роддома Первоуральска. 35-летняя женщина умерла вечером 6 июля 2021 года. За день до этого она родила своего пятого ребёнка. За жизнь пациентки боролись врачи Первоуральска и Екатеринбурга, однако спасти не смогли.

Родственники женщины считают, что могла быть допущена врачебная ошибка, но сами медики уверяют: смерть наступила из-за стечения обстоятельств. По словам сестры погибшей, женщина наблюдалась на протяжении всей беременности и даже ходила на платные УЗИ. Шейка матки у неё была короткая, но медики сказали, что с этим ничего делать не нужно, патологии нет. Также сестра добавила, что погибшая звонила из роддома и говорила о раздумьях врачей, как ей придётся рожать — самой или с помощью кесарева сечения. 5 июля утром родилась здоровая девочка, но у роженицы открылось обширное кровотечение. Врачи пытались остановить его, но она всё равно потеряла несколько литров кров, из-за чего начали отказывать мозг и почки. Пациентку подключили к ИВЛ, к вечеру того же дня её состояние стабилизировалось. Врачи Первоуральска вызвали сотрудников центра медицины катастроф, чтобы перевести женщину в областную больницу в Екатеринбург. Но её состояние резко ухудшилось, и, когда медики прилетели, транспортировать её уже было нельзя. Врачи Первоуральского перинатального центра и медики центра медицины катастроф оперировали женщину на месте, но изменить ситуацию не смогли. По словам главного врача больницы Виктора Долгушина, такое кровотечение — это не ошибка врачей, а стечение различных факторов. В данном случае многочисленные роды также послужили фактором риска, так как организму требуется время для восстановления сил. По стечению обстоятельств женщину спасти не удалось. Сначала мужу и маме выдали документ, где в причинах смерти был указан «шок, вызванный абортом, внематочной и молярной беременностью». Родственники задали вопросы медикам, так как погибшая выносила и родила здорового ребёнка. Руководство больницы признало, что патологоанатом ошибся при заполнении документа. 8 июля 2021 года родственникам был выдан новый документ, в котором основной причиной смерти указан «шок матери во время родов или после родов и родоразрешения». Мама скончавшейся женщины будет обращаться в прокуратуру. Она считает, что произошла врачебная ошибка, и врачи не хотят в этом признаваться. Напомним, в 2019 году в роддоме Первоуральска скончалась 22-летняя девушка, у которой возникло редкое осложнение — выворот матки. Родственники девушки обвинили в произошедшем акушерку, которая вела роды. Первая медэкспертиза в Ханты-Мансийске подтвердила вину медика, но вторая в Екатеринбурге не увидела связи между смертью матери и действиями врача. В связи с этим 25 февраля 2021 года суд Нижних Серег оправдал обвиняемую. В Екатеринбурге женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

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