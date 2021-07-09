Вода ушла из пострадавших от потопа территорий в Нижней и Верхней Салде и в ГГО

Вода ушла из пострадавших от потопа территорий в Нижней и Верхней Салде и в ГГО
Вода ушла из пострадавших от потопа территорий в Нижней и Верхней Салде и в ГГО
Сегодня, 11:59ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Вода ушла из всех домов и придомовых территорий, которые были затоплены в результате продолжительных ливней в Нижней Салде, а также в Верхнесалдинском и Горноуральском городских округах.

Вместе с органами местного самоуправления спасатели продолжают убирать мусор с улиц и дворов, откачивают воду из подвальных помещений и осуществляют просушку жилых домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

С начала проведения аварийно-спасательных работ в селе Николо-Павловском откачали воду из 27 домов, 7 домов просушили тепловыми пушками. В Верхней Салде также проведены работы по откачке воды и просушке 36 жилых домов. В Нижней Салде 12 домах откачали воду и просушили помещения.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Кроме того, межведомственные комиссии продолжают проводить оценки ущерба, который был нанесён домовладениям. С 8 июля 2021 года начались компенсационные выплаты жителям, имущество которых пострадало от наводнения.

Всего для ликвидации последствий паводка привлечены 308 человек, 87 единица техники, в том числе от МЧС России 131 человек и 25 единицы техники.

Напомним, в Верхней и Нижней Салде, а также в горноуральском городском округе прошли сильный продолжительные ливни, в результате которых были затоплены многие жилые дома и придомовые участки и постройки. Региональными властями в этих населённых пунктах был введён режим ЧС.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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