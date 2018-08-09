Бежавший по крыше поезда свердловчанин погиб от удара током

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На станции «Марамзино» в 19 км от посёлка Белоярский произошло ЧП, в результате которого погиб мужчина. По информации правоохранительных органов свердловчанин бегал по крыше поезда и задел контактный электропровод.
8 августа по крыше одного из поездов, находящихся на станции «Марамзино», бегал мужчина. По предварительным данным, он задел контактный электропровод и погиб от удара током.
Как сообщает Znak.com, следователи устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.
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