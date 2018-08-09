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Бежавший по крыше поезда свердловчанин погиб от удара током
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Smertelnoe selfi v ufe podrostka ubilo tokom na kryshe poezda 93365

Бежавший по крыше поезда свердловчанин погиб от удара током

Сегодня, 23:40Происшествия
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