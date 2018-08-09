Через суд: в Екатеринбурге трансформаторная подстанция возвращена владельцу
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Судебным приставам Ленинского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области удалось забрать трансформаторную подстанцию у недобросовестного продавца и вернуть ее законному хозяину.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об истребовании из незаконного владения коммерческой организацией оборудования и возвращении его законному владельцу.
Должник продал взыскателю данное имущество по договору купли-продажи, но так и не отдал.
Судебные приставы неоднократно приходили к должнику, который скрывал чужое имущество.
Нарушитель закона препятствовал входу пристава на территорию, где хранилась подстанция. В связи с этим пристав-исполнитель составил административные протоколы в адрес должника.
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Имущество было истребовано и передано законному владельцу.
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