Через суд: в Екатеринбурге трансформаторная подстанция возвращена владельцу

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об истребовании из незаконного владения коммерческой организацией оборудования и возвращении его законному владельцу.

Должник продал взыскателю данное имущество по договору купли-продажи, но так и не отдал.

Судебные приставы неоднократно приходили к должнику, который скрывал чужое имущество.

Нарушитель закона препятствовал входу пристава на территорию, где хранилась подстанция. В связи с этим пристав-исполнитель составил административные протоколы в адрес должника.