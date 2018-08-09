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Через суд: в Екатеринбурге трансформаторная подстанция возвращена владельцу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Через суд: в Екатеринбурге трансформаторная подстанция возвращена владельцу

Сегодня, 14:30Происшествия
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