Екатеринбуржец пытался перелезть через соседний балкон домой и сорвался вниз
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8 августа 29-летний Екатеринбуржец сорвался с балкона многоэтажной дома, когда пытался попасть домой через соседний балкон.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1
8 августа около 7:00 29-летний житель Екатеринбурга попросил у своего соседа разрешения спуститься через балкон в свою квартиру, находящуюся этажом ниже.
Не удержавшись, молодой человек сорвался с высоты, находясь между двумя балконами.
Я спал утром и проснулся от крика за балконом. Потом выглянул и увидел мужчину, рассказал очевидец.
После падения пострадавший потерял сознание, а, очнувшись, закричал. Он был доставлен в 23-ю больницу на машине реанимации. По предварительным данным, мужчина получил травмы головы и тела.
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