Екатеринбуржец пытался перелезть через соседний балкон домой и сорвался вниз

8 августа около 7:00 29-летний житель Екатеринбурга попросил у своего соседа разрешения спуститься через балкон в свою квартиру, находящуюся этажом ниже.

Не удержавшись, молодой человек сорвался с высоты, находясь между двумя балконами.

Я спал утром и проснулся от крика за балконом. Потом выглянул и увидел мужчину, рассказал очевидец.