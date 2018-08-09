«Люди почти все растащили»: «КамАЗ» с арбузами перевернулся под Екатеринбургом
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8 августа 2018 года около 6 часов утра в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, недалеко от овощной базы на улице Свердлова, перевернулся «КамАЗ».
Сюжеты: Пригород, ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Водитель привез из Астрахани арбузы, остановился около овощебазы для разгрузки, обочина начала осыпаться и автомобиль перевернулся. Водитель в результате происшествия не пострадал.
Фура перевернулась, но ее до сих пор не могут убрать. Она была полностью набита арбузами, но люди почти все растащили, сообщил очевидец происшествия.
Часть фруктов сотрудники овощебазы забрали, но прохожие унесли большую часть арбузов. Сейчас около «КамАЗа» лежат только разбитые фрукты.
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Грузовой автомобиль весом в несколько тонн будут поднимать при помощи двух подъемных кранов.
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