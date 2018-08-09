«Люди почти все растащили»: «КамАЗ» с арбузами перевернулся под Екатеринбургом

Водитель привез из Астрахани арбузы, остановился около овощебазы для разгрузки, обочина начала осыпаться и автомобиль перевернулся. Водитель в результате происшествия не пострадал.

Фура перевернулась, но ее до сих пор не могут убрать. Она была полностью набита арбузами, но люди почти все растащили, сообщил очевидец происшествия.

Часть фруктов сотрудники овощебазы забрали, но прохожие унесли большую часть арбузов. Сейчас около «КамАЗа» лежат только разбитые фрукты.