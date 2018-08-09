Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Люди почти все растащили»: «КамАЗ» с арбузами перевернулся под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Fdee1d6bfd959f41dc9179bc781b0e8621157ac86 700

«Люди почти все растащили»: «КамАЗ» с арбузами перевернулся под Екатеринбургом

Сегодня, 16:50Происшествия
Читайте
также
Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове
Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу
Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения