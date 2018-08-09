Недавно провели газ: мужчина сгорел при пожаре в Арамили

В момент возгорания в доме находились 81-летняя пенсионерка и ее сын.

Очевидцы происшествия сообщают, что женщина успела выбежать из дома, а ее сын сгорел.

Когда весь дом был охвачен огнем, возникла угроза распространения огня на дома, расположенные по соседству.

За время ликвидации очага возгорания пламя успело уничтожить деревянный дом, все надворные постройки и два автомобиля, которые были припаркованы во дворе.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Сохранялась угроза распространения огня на соседние здания. Было принято решение подать два ствола «Б» на защиту соседних зданий и один — на тушение пожара, сообщил командир отделения 112-й пожарно-спасательной части Кирилл Кадочников.