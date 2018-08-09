Рабочий погиб под металлической балкой на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»

7 августа около 20:00 на АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» рабочий погиб под упавшей металлической балкой.
7 августа около 20:00 на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» погиб рабочий.
По предварительным данным, во время сварочных работ на пульпо-насосной станции второго подъема цеха хвостового хозяйства АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» сотрудник подрядной организации был придавлен металлической подкрановой балкой, которая упала во время производства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Выяснилось, что погибший был работником ООО «Капиталремстрой».
Прокуратура Качканара организовала проверку по данному происшествию. В результате надзорных мероприятия будет дана оценка соблюдению требований федерального закона об охране труда в деятельности руководства предприятия, в том числе соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности при проведении сварочных работ. Качканарский ГОК относится к ЕВРАЗ, соучредителем которого является Роман Абрамович.
Прокуратура Качканара осуществляет личный контроль за доследственной проверкой.