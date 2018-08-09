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Рабочий погиб под металлической балкой на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочий погиб под металлической балкой на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»

Сегодня, 13:50Происшествия
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