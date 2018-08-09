Рабочий погиб под металлической балкой на АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»

По предварительным данным, во время сварочных работ на пульпо-насосной станции второго подъема цеха хвостового хозяйства АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» сотрудник подрядной организации был придавлен металлической подкрановой балкой, которая упала во время производства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Качканара организовала проверку по данному происшествию. В результате надзорных мероприятия будет дана оценка соблюдению требований федерального закона об охране труда в деятельности руководства предприятия, в том числе соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности при проведении сварочных работ. Качканарский ГОК относится к ЕВРАЗ, соучредителем которого является Роман Абрамович.