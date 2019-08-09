На Пермском тракте водитель легковушки пострадал в тройном ДТП

Согласно предварительной версии дорожной полиции, водитель иномарки не учёл дистанцию и врезался в ВАЗ-21214, который от удара перевернулся. Chevrolet Niva после отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с ещё одним автомобилем ВАЗ.

Видео Видео: E1.ru

В результате ДТП три машины получили механические повреждения, водителя перевернувшегося автомобиля доставили в ЦРБ Красноуфимска. Сотрудники ГИБДД проведут проверку с целью установления всех обстоятельств аварии и лиц, виновных в ней.