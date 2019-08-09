На Пермском тракте водитель легковушки пострадал в тройном ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 184-м километре дороги днём 9 августа. Его участниками стали ВАЗ-2110, ВАЗ-21214 и Chevrolet Niva. Водителя последнего автомобиля госпитализировали сотрудники скорой помощи, сообщает E1.
Согласно предварительной версии дорожной полиции, водитель иномарки не учёл дистанцию и врезался в ВАЗ-21214, который от удара перевернулся. Chevrolet Niva после отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с ещё одним автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП три машины получили механические повреждения, водителя перевернувшегося автомобиля доставили в ЦРБ Красноуфимска. Сотрудники ГИБДД проведут проверку с целью установления всех обстоятельств аварии и лиц, виновных в ней.
Напомним, что в Екатеринбурге 9 августа стартовал судебный процесс по резонансному ДТП на улице Фурманова, в котором пострадали женщина с двухгодовалым малышом и 36-летний мужчина. Местный житель Владимир Пузырев, который по версии следствия, находился за рулём машины, обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и использование заведомо ложного документа.