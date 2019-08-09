В Екатеринбурге лифт рухнул в шахту и насмерть придавил рабочего
Сегодня, 18:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на улице Лавийской, 37 в 10-ом подъезде на 33-летнего рабочего упал лифт. Мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Погибший проводил в шахте лифта ремонт, когда трос лифта оборвался, и подъемник обрушился.
В настоящий момент прокуратура проводит проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ.
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