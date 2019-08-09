В Нижнем Тагиле в частном доме сгорела баня
Сегодня, 21:43ПроисшествияФото: «Взаимопощь на дорогах Нижний Тагил»/ vk.com/dobro_nt
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар произошёл около 20:00 9 августа в частном доме по улице Ильича, 59, сообщает паблик «Взаимопощь на дорогах Нижний Тагил». На место происшествия прибыли все спецслужбы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
После поступления информации о возгорании к частному дому приехали скорая помощь, полиция и три пожарных расчёта. После ликвидации открытого источника огня, пожарные приступили к проливке конструкций.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пострадавших нет, баня сгорела полностью.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей