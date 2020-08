Вывозные рейсы из Еревана и Бишкека прибудут в Екатеринбург в августе, согласно опубликованному на сайте Минкомсвязи графику.

Вывозные рейсы ожидаются в аэропорту Кольцово 12 и 15 августа. Кроме того, министерство планирует с 11 августа возобновить международные перевозки. В июле Екатеринбург прилетели вывозные рейсы из Армении и Киргизии. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что во время эпидемии коронавируса в Россию были возвращены более 900 свердловчан.

