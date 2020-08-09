Ещё одну лекцию главы уральского антикоррупционного штаба сорвала полиция

Ещё одну лекцию главы уральского антикоррупционного штаба сорвала полиция

Сегодня, 18:53Происшествия1MiMediainvest.ru
В Владимире на лекцию сотрудницы центра по борьбе с коррупцией Transparency International Екатерины Петровой ворвались полицейские, сообщает E1.

Правоохранители аргументируют свои действия сообщением об уголовном нарушении и деятельности экстремистской направленности.

Полицейские задержали всех находящихся в помещении граждан. Екатерина была доставлена в отделение полиции Владимира, был проведен личный досмотр. После необходимых в таких случаях процедур Екатерину отпустили.

Такие действия со стороны органов исполнительной власти только придают моим мероприятиям большую популярность. Я помогаю независимым кандидатам в местных выборах, так же на лекциях мы обсуждаем конкретные примеры государственных закупок. Скорее всего моя деятельность не нравится властям, предполагает Екатерина Петрова.

После произошедшего антикоррупционерка сомневается, что поедет в другие города.

Напомним, накануне полицейские сорвали лекцию Екатерины Пеировой в Иваново.

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