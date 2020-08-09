Ударил ногой по голове: Екатеринбурге охранник избил 17-летнего подростка

По словам парня, между ними произошел конфликт, началась потасовка, но в какой-то момент охранник нанес удар ногой по голове подростка.
В результате ему потребовалась помощь медиков. Также на место происшествия была вызвана полиция.
В детской поликлинике парню было выписано направление на недельную госпитализацию
По словам друга подростка, скорая помощь доставила мальчика в ДГКБ № 9.
У него перелом какой-то кости в черепе. Поехали в полицию писать заявление, на место полиция так и не приехала. На понедельник назначена недельная госпитализация,рассказал друг подростка.
В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга изданию рассказали, что по данному факта уже начата проверка.
Все участники конфликта установлены и опрошены. Пострадавший направлен на судебно-медицинское освидетельствование. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, рассказали в УМВД.
Ранее в Екатеринбурге два дня подряд южане устраивали массовые драки. В результате губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что конфликт находится под контролем властей и правоохранительных органов.