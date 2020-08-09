Ударил ногой по голове: Екатеринбурге охранник избил 17-летнего подростка

Ударил ногой по голове: Екатеринбурге охранник избил 17-летнего подростка

Сегодня, 11:03Происшествия1mediainvest.ru
Накануне вечером, 8 августа, в Екатеринбурге 17-летний подросток подрался с охранником дома на улице Белинского. В результате молодой человек был госпитализирован, сообщает E1.

По словам парня, между ними произошел конфликт, началась потасовка, но в какой-то момент охранник нанес удар ногой по голове подростка.

В результате ему потребовалась помощь медиков. Также на место происшествия была вызвана полиция.

В детской поликлинике парню было выписано направление на недельную госпитализацию

По словам друга подростка, скорая помощь доставила мальчика в ДГКБ № 9.

У него перелом какой-то кости в черепе. Поехали в полицию писать заявление, на место полиция так и не приехала. На понедельник назначена недельная госпитализация,рассказал друг подростка.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга изданию рассказали, что по данному факта уже начата проверка.

Все участники конфликта установлены и опрошены. Пострадавший направлен на судебно-медицинское освидетельствование. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, рассказали в УМВД.

Ранее в Екатеринбурге два дня подряд южане устраивали массовые драки. В результате губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что конфликт находится под контролем властей и правоохранительных органов.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
происшествиедетидракаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Best of
week
month
Свердловская полиция проверяет медиков на мошенничество с больничными
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Проверка ЕВРАЗа и санитарно-защитные зоны кладбищ. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Администрация убрала эсера из губернаторской гонки в Пермском крае
Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb